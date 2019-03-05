5 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве пройдет аукцион за право аренды деревянной усадьбы авторства Федора Шехтеля, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
Трехэтажное здание в Чоботовском проезде, украшено башенкой, увенчанной сказочным петушком. Дом был построен в 1900 году. Здание является шедевром модерна и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В связи с этим, победитель торгов будет обязан взять на себя обязательства по сохранению здания.
Стартовая цена лота составляет 2,1 миллиона рублей, торги пройдут 28 марта.
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