5 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве пройдет аукцион за право аренды деревянной усадьбы авторства Федора Шехтеля, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Трехэтажное здание в Чоботовском проезде, украшено башенкой, увенчанной сказочным петушком. Дом был построен в 1900 году. Здание является шедевром модерна и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В связи с этим, победитель торгов будет обязан взять на себя обязательства по сохранению здания.



Стартовая цена лота составляет 2,1 миллиона рублей, торги пройдут 28 марта.