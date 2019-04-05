5 апреля. Mossovetinfo.ru – Аварийный участок Канала имени Москвы между 7-м и 8-м шлюзами не успеют открыть к 24 апреля, когда в Москве начнется речная навигация, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к Минтрансу.
В настоящее время аварийный участок осушен. Обсуждается, что участок может быть открыт для судоходства к 1 июня. Для того, чтобы судоходные компании не попали под штрафы по ранее заключенным контрактам, на данном участке официально введут ограничение судоходства.
Ранее сообщалось, что работы по восстановлению дамбы Канала имени Москвы в Тушино планируется завершить в середине апреля. Глава ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин сообщил, что задержка ремонта связана с тем, что масштабы аварии оказались намного больше, чем предполагалось изначально. В дамбе обнаружились множественные провалы, а при ее строительстве использовались некачественные материалы.
10 января из-за прорыва дамбы канала имени Москвы был затоплен автомобильный тоннель в Тушино. Движение по Волоколамскому шоссе было остановлено на несколько часов.
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