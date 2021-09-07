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Город (Москва и область)     07.09.2021 11:13

Автобус на водороде появится в Москве в 2021 году

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Теги:  общественный транспорт  водоробус  Ростех  испытания 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2021 году начнутся испытания автобуса на водородном топливе, испытания продлятся в течение года, сообщил в интервью РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Прототип автобуса, который создан заводом КамАЗ, был представлен 6 сентября.

«Водоробус, точнее водородный электробус — это следующий шаг в поиске альтернативных источников энергии и в развитии современного экологичного пассажирского транспорта», - заявил Чемезов.

Автобус на водородном топливе сделан на базе электробуса КамАЗ-6282, который хорошо зарекомендовал себя на московских маршрутах. Водородные топливные элементы установлены на крыше автобуса. Его масса составляет 19 тонн, он вмещает около 80 человек, а его салон удобен для маломобильных пассажиров.

Водоробус может работать при температурах от -40 до +40 градусов. Его максимальная скорость составляет 80 километров в час. При этом, на одной заправке он может пройти 250 километров, что позволит его использовать как для внутригородских, так и для междугородних маршрутов.

Чемезов рассказал, что параллельно с испытаниями водоробуса, будет прорабатываться вопрос о создании зарядной инфраструктуры.

Если власти Москвы одобрят использование автобусов на водородном топливе, их сборочное производство можно будет организовать в Москве, также как сейчас собирают электробусы на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

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Теги: 
общественный транспорт  водоробус  Ростех  испытания 

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