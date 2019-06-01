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Город (Москва и область)     01.06.2019 10:45

Автобус № т60к, связывающий станции метро «Каховская» и «Варшавская», стал бесплатным

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Теги:  метро  автобусы  метрополитен  наземный транспорт  изменения маршрутов 

1 июня. Mossovetinfo.ru - С 1 июня маршрут автобуса № т60к, связывающий станции метро «Каховская» и «Варшавская», стал бесплатным. Об этом сообщает Мосгортранс.

Это сделано для удобства пассажиров после закрытия станции «Каховская». Станция метро закрылась на реконструкцию 30 марта. Это необходимо для интеграции Каховской линии метро в состав Большой кольцевой линии.

Поезда ходят между станциями «Варшавская» и «Каширская». От станции «Каховская» до «Варшавской» можно доехать на наземном транспорте.

Станцию «Каховская» планируется открыть в 2020 году.


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Карта места

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Теги: 
метро  автобусы  метрополитен  наземный транспорт  изменения маршрутов 

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