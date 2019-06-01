1 июня. Mossovetinfo.ru - С 1 июня маршрут автобуса № т60к, связывающий станции метро «Каховская» и «Варшавская», стал бесплатным. Об этом сообщает Мосгортранс.
Это сделано для удобства пассажиров после закрытия станции «Каховская». Станция метро закрылась на реконструкцию 30 марта. Это необходимо для интеграции Каховской линии метро в состав Большой кольцевой линии.
Поезда ходят между станциями «Варшавская» и «Каширская». От станции «Каховская» до «Варшавской» можно доехать на наземном транспорте.
Станцию «Каховская» планируется открыть в 2020 году.
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