1 июня. Mossovetinfo.ru - С 1 июня маршрут автобуса № т60к, связывающий станции метро «Каховская» и «Варшавская», стал бесплатным. Об этом сообщает Мосгортранс.



Это сделано для удобства пассажиров после закрытия станции «Каховская». Станция метро закрылась на реконструкцию 30 марта. Это необходимо для интеграции Каховской линии метро в состав Большой кольцевой линии.



Поезда ходят между станциями «Варшавская» и «Каширская». От станции «Каховская» до «Варшавской» можно доехать на наземном транспорте.



Станцию «Каховская» планируется открыть в 2020 году.