Автобусы с 25 мая перестанут ходить по маршруту №592

24 мая. Mossovetinfo.ru — Автобусный маршрут №592, который ходил между районами Бибирево и Лианозово, отменят с 25 мая. Об этом сообщает департамент транспорта.



В департаменте отметили, что изменение дублирующих маршрутов нужно для создания новых связей. Маршрут №592 заменяется маршрутами №92 и №815. На маршруте №815 будут работать более вместительные автобусы.