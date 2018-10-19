19 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин отметил рост пассажиропотока маршрутной сети «Магистраль».



За 2 года работы маршрутной сети, пассажиропоток «Магистрали» вырос со 150 тысяч до 540 тысяч пассажиров в день, написал мэр Москвы в своем официальном аккаунте в Twitter.



Собянин также отметил, что после запуска маршрутной сети «Магистраль», многие москвичи отказались от поездок в центр Москвы на собственных автомобилях, так как автобусы быстрее и дешевле.