29 марта. Mossovetinfo.ru – Столичных автомобилистов предупредили о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 29 марта, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается снег с дождем, который приведет к снижению видимости на дорогах, а из-за перепадов температур на дорогах может образоваться гололедица.



Водителям рекомендуется проверить уровень омывающей жидкости, соблюдать дистанцию и скоростной режим.