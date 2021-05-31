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Город (Москва и область)     31.05.2021 09:03

Автомобилистов в Москве предупредили о возможном штрафе при парковке

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Теги:  парковки  автомобилисты  штрафы  дорожные знаки 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Автомобилисты в Москве начали сталкиваться со штрафами, оставляя автомобили на городских платных парковках, сообщает портал Autonews.

Автомобили начали эвакуировать в зоне действия знаков «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси. Их начали устанавливать в зонах платной парковки, а их действие продолжается до ближайшего знака платной парковки, которых в таких местах, установлено много.

Если водитель не увидел запрета на парковку, его автомобиль могут эвакуировать, а его самого оштрафовать на три тысячи рублей.

При этом, если знак стоит в незаметном месте или штраф неочевиден, его можно обжаловать через суд.

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Карта места

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Теги: 
парковки  автомобилисты  штрафы  дорожные знаки 

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