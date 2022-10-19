Авторизоваться на портале мэра Москвы теперь можно по QR-коду

19 октября. Mossovetinfo.ru - На портале mos.ru стал доступен упрощенный способ авторизации по QR-коду, сообщают в горадминистрации.



В сообщении отмечается, что каждый QR-код является уникальным, в отличие от пароля его нельзя еще раз использовать на другом устройстве, что в целом делает авторизацию еще более безопасной.