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Город (Москва и область)     19.10.2022 13:07

Авторизоваться на портале мэра Москвы теперь можно по QR-коду

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Теги:  QR-код  mos.ru  порталы 

19 октября. Mossovetinfo.ru - На портале mos.ru стал доступен упрощенный способ авторизации по QR-коду, сообщают в горадминистрации.

В сообщении отмечается, что каждый QR-код является уникальным, в отличие от пароля его нельзя еще раз использовать на другом устройстве, что в целом делает авторизацию еще более безопасной.

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Теги: 
QR-код  mos.ru  порталы 

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