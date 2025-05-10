Другие материалы
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Город (Москва и область)
15.05.2025, 11:49
Барельеф Благодарность народа вождю-полководцу (Сталину) воссоздан на «Таганской»
15 мая — Mossovetinfo.ru — 15 мая, к 90-летию метро, открыт барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» (Сталину), п...
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Город (Москва и область)
12.05.2025, 06:59
23 арестованных, включая 5 полицейских в деле о краже денег у участников СВО в Шереметьево
12 мая — Mossovetinfo.ru — 23 человека, включая 5 полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД Р...
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Город (Москва и область)
10.05.2025, 09:08
До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве
10 мая — Mossovetinfo.ru — До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве, облачно с прояснениями, местами неб...