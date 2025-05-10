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Город (Москва и область)     15.05.2025 11:49

Барельеф Благодарность народа вождю-полководцу (Сталину) воссоздан на «Таганской»

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Теги:  Сталин  барельеф  воссоздание  метро  Таганская  пересадка 

15 мая — Mossovetinfo.ru — 15 мая, к 90-летию метро, открыт барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» (Сталину), посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Это воссозданная копия композиции аналогичного барельефа, который существовал с самого открытия станции «Таганская» Кольцевая в торце станции и был уничтожен в середине 1960-х годов при строительстве пересадочного перехода.

Также сегодня, 15 мая, мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте поздравил сотрудников и ветеранов столичного метрополитена с 90-летним юбилеем подземки.

В честь юбилея метро 17 и 18 мая на Кольцевой линии по часовой стрелке пройдет парад поездов метрополитена. Они будут курсировать каждые 30 минут с 9.00 до 20.00. Всего в параде задействуют восемь разных составов: от ретропоезда «Сокольники» до современной «Москвы-2024».

Напомним, Распоряжением Председателя Правительства России Михаила Мишустина от 29 апреля 2025 года №1070-р, Международному аэропорту Волгоград (Гумрак) официально присвоено имя Сталинград. Об этом сообщает пресс-служба правительства. До 1961 года аэропорт именовался Сталинград (Гумрак).

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Карта места

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Теги: 
Сталин  барельеф  воссоздание  метро  Таганская  пересадка 

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