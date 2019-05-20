20 мая. Mossovetinfo.ru – Барельефы стадиона «Динамо», украшавшие фасады северной и южной трибун стадиона, станут частью музейной экспозиции, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы.



Барельефы «Футболисты», «Комбайн», «Трактор», «Аэропланы», «Красноамейцы» (или «Конный спорт») и «Силачи» были демонтированы перед началом реконструкции стадиона в 2011 году. В 2017 году была завершена реставрация барельефов.



Барельефы станут частью специальной экспозиции, которая разместится на реконструированном стадионе «Динамо».