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Город (Москва и область)     20.05.2019 09:37

Барельефы стадиона «Динамо» станут частью музейной экспозиции

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Теги:  стадион Динамо  музеи 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Барельефы стадиона «Динамо», украшавшие фасады северной и южной трибун стадиона, станут частью музейной экспозиции, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы.

Барельефы «Футболисты», «Комбайн», «Трактор», «Аэропланы», «Красноамейцы» (или «Конный спорт») и «Силачи» были демонтированы перед началом реконструкции стадиона в 2011 году. В 2017 году была завершена реставрация барельефов.

Барельефы станут частью специальной экспозиции, которая разместится на реконструированном стадионе «Динамо».


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Теги: 
стадион Динамо  музеи 

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