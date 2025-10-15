Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже в подмосковном Красногорске – губернатор

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью в Красногорске, Московской области, в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Андрей Воробьев.



«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», сообщил губернатор.



Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1, ребенок — в Центр им. Рошаля.



На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.



Согласно официальным данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 1 БПЛА – над территорией Московского региона.



Фото: телеграм-канал губернатора А,Воробьева