20 июня. Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» начала тестирование высокотехнологичных беспилотных автомобилей на дорогах Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ «Автонет», которое курирует данный проект.
Тестирование началось в рамках правительственной программы по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общественного пользования. На данный момент на дорогах Москвы курсирует пять машин-беспилотников, до конца лета их количество вырастет до 15, а к концу года – до 95.
Тестирование должно выяснить экономическую целесообразность использования беспилотных технологий.
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