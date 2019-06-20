20 июня. Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» начала тестирование высокотехнологичных беспилотных автомобилей на дорогах Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ «Автонет», которое курирует данный проект.



Тестирование началось в рамках правительственной программы по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общественного пользования. На данный момент на дорогах Москвы курсирует пять машин-беспилотников, до конца лета их количество вырастет до 15, а к концу года – до 95.



Тестирование должно выяснить экономическую целесообразность использования беспилотных технологий.