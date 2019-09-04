4 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве с 4 сентября стартовала бесплатная вакцинация от гриппа, сообщает mos.ru. Прививочные кабинеты открылись во всех московских поликлиниках. В городе также начали работу 65 мобильных пунктов вакцинации.
31 мобильный пункт расположен возле 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – возле платформы МЖД, еще два – в центрах госуслуг «Мои документы». График работы мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.
Помимо поликлиник и мобильных пунктов, с 4 сентября прививку можно будет сделать в 28 павильонах «Здоровая Москва», расположенных в столичных парках.
Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а также заполнить информированное согласие.
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