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Город (Москва и область)     09.04.2019 09:56

Бесплатные автобусы и троллейбусы на юго-востоке Москвы перевезли 8 апреля более 720 тысяч пассажиров

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Теги:  общественный транспорт  компенсационные автобусы  пассажиропоток 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 720 тысяч пассажиров воспользовались в понедельник, 8 апреля бесплатными автобусами и троллейбусами, запущенными на юго-востоке Москвы в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса».

В связи с работами по строительству Некрасовской линии метрополитена, с 6 по 11 апреля был закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Котельники» до станции «Пролетарская». Для пассажиров были запущены четыре компенсационных автобусных маршрута, которые связывают районы закрытых станций с соседними районами и центром города. Кроме того, на 24 действующих маршрутах автобусов и троллейбусов был введен бесплатный проезд. На некоторых маршрутах было увеличено количество автобусов и троллейбусов, также были запущены автобусы-экспрессы.

Отмечается, что понедельник, 8 апреля стал первым рабочим днем, когда был закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии, в связи с этим пассажиропоток наземного общественного транспорта по сравнению с выходными вырос почти вдвое.



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Теги: 
общественный транспорт  компенсационные автобусы  пассажиропоток 

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