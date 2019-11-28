28 ноября. Mossovetinfo.ru – В сети кинотеатров «Москино» с 4 по 10 декабря пройдет серия бесплатных кинопоказов фильмов с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, сообщается на портале mos.ru.



Кинопоказы будут приурочены к 85-летию артистки, которая она отметит 8 декабря.



Зрители увидят 7 фильмов, в который Фрейндлих сыграла главную или одну из главных ролей: «Сталкер», «Похождения зубного врача», «Старомодная комедия», «Служебный роман», «Сергей Иванович уходит на пенсию», «Успех» и «Простая смерть».



Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Полет», «Тула», «Сатурн», «Молодежный», «Юность» и «Спутник». Узнать расписание сеансов можно на сайте сети кинотеатров «Москино».