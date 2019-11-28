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Город (Москва и область)     28.11.2019 08:47

Бесплатные кинопоказы фильмов с участием Алисы Фрейндлих пройдут в Москве

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Теги:  Алиса Фрейндлих  кино  кинопоказы  Москино 

28 ноября. Mossovetinfo.ru – В сети кинотеатров «Москино» с 4 по 10 декабря пройдет серия бесплатных кинопоказов фильмов с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, сообщается на портале mos.ru.

Кинопоказы будут приурочены к 85-летию артистки, которая она отметит 8 декабря.

Зрители увидят 7 фильмов, в который Фрейндлих сыграла главную или одну из главных ролей: «Сталкер», «Похождения зубного врача», «Старомодная комедия», «Служебный роман», «Сергей Иванович уходит на пенсию», «Успех» и «Простая смерть».

Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Полет», «Тула», «Сатурн», «Молодежный», «Юность» и «Спутник». Узнать расписание сеансов можно на сайте сети кинотеатров «Москино».


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Теги: 
Алиса Фрейндлих  кино  кинопоказы  Москино 

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