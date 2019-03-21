21 марта. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ в павильоне «Книги» и в Музее кино в течение пяти дней будут проходить бесплатные кинопоказы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Кинопоказы пройдут 23, 24, 28, 30 и 31 марта. 23, 24 и 28 марта в Музее кино в рамках фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», пройдут показы картин молодых режиссеров. Зрители смогут увидеть короткометражные и документальные ленты, а также встретиться с авторами картин.



В Музее кино посетители смогут познакомиться с короткометражными картинами испанских режиссеров, которые были удостоены премии «Гойа». Кроме того, 24 марта в павильоне пройдет показ фильма Киры Муратовой «Долгие проводы», а 30 марта – показ картины Алексея Германа «Проверка на дорогах».