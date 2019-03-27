27 марта. Mossovetinfo.ru – На портале «Узнай Москву» запускается проект «Москва Театральная» посвященный году Театра в России, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.
В рамках проекта известные актеры, режиссеры и театроведы проведут онлайн-экскурсии по Москве. Экскурсионные туры будут доступны как на сайте, так и в мобильном приложении.
«Особенность маршрутов «Москва театральная» в том, что они составлены от первого лица. Актеры, режиссеры-постановщики и театроведы приглашают всех на увлекательную прогулку по своим любимым улицам. Они поделятся фактами, которых нет в путеводителях, и, конечно, личными воспоминаниями», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Первую экскурсию, приуроченную к Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, проведет известная актриса театра и кино, телеведущая, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Протяженность маршрута составит семь километров, прогулка займет полтора часа. Участники посетят восемь достопримечательностей, связанных с жизнью Ирины Апексимовой.
Портал «Узнай Москву» является совместным проектом Департамента культурного наследия, Департамента культуры, Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий столицы. Интерактивные гиды рассказывают посетителям про различные исторические сооружения и памятники города, о городских музеях, об исторических личностях, также на портале размещены 74 тематических маршрута.
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