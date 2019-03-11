11 марта. Mossovetinfo.ru – Сеть кинотеатров «Москино» с 13 по 17 марта бесплатно покажет 39 отечественных мультфильмов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Посетители смогут увидеть мультфильмы из конкурсной программы Российского фестиваля анимационного кино, который пройдет в Суздале с 13 по 18 марта. Кинопоказы конкурсных мультфильмов смогут увидеть жители более 300 городов и населенных пунктов России.



Подготовлено три блока мультфильмов для детей разного возраста, в каждый блок входит по 6-7 мультфильмов, которые сняты как профессиональными аниматорами, так и студентами-мультипликаторами. Всего будет организовано 24 бесплатных сеанса, которые пройдут в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Сатурн», «Спутник», «Полет», «Тула» и «Юность».