Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     11.03.2019 08:47

Бесплатные показы отечественных мультфильмов пройдут в сети кинотеатров «Москино»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  кинопоказы  Москино  мультфильмы 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Сеть кинотеатров «Москино» с 13 по 17 марта бесплатно покажет 39 отечественных мультфильмов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Посетители смогут увидеть мультфильмы из конкурсной программы Российского фестиваля анимационного кино, который пройдет в Суздале с 13 по 18 марта. Кинопоказы конкурсных мультфильмов смогут увидеть жители более 300 городов и населенных пунктов России.

Подготовлено три блока мультфильмов для детей разного возраста, в каждый блок входит по 6-7 мультфильмов, которые сняты как профессиональными аниматорами, так и студентами-мультипликаторами. Всего будет организовано 24 бесплатных сеанса, которые пройдут в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Сатурн», «Спутник», «Полет», «Тула» и «Юность».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
кинопоказы  Москино  мультфильмы 

Возврат к списку

Лента новостей

08:59 Общество Похолодание придет в Москву в середине недели

08:47 Город (Москва и область) Бесплатные показы отечественных мультфильмов пройдут в сети кинотеатров «Москино»

08:30 Город (Москва и область) Вход в некоторые музеи и павильоны ВДНХ сделают бесплатным

08:16 Общество Какая погода ожидается в Москве 11 марта

18:17 Город (Москва и область) В митинге за свободу интернета в Москве приняли участие более 6000 человек - МВД

Актуальные материалы

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru