28 марта. Mossovetinfo.ru – Более 76% московских библиотек оборудованы бесплатным интернетом, теперь он доступен в 336 библиотеках, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.



«Бесплатным беспроводным интернетом оборудовано уже 76 процентов городских библиотек. В них установлено больше двух тысяч точек доступа — примерно по шесть в каждом здании. Поэтому москвичи могут работать с большими объемами информации, просматривать видео, слушать аудиоматериалы. Это расширяет возможности для обучения и исследовательской работы», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Сергунина также отметила, что оснащенные Wi-Fi библиотеки есть во всех московских округах.



Чтобы подключится к Wi-Fi в библиотеке, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после чего авторизоваться в сети либо через sms, либо через аккаунт на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В 2019 году планируется объединить на единой платформе более 15 тысяч городских точек доступа к Wi-Fi, после чего не нужно будет заново подключаться при передвижениях по городу.