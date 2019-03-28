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Город (Москва и область)     28.03.2019 09:58

Бесплатным Wi-Fi оборудовано более 76% московских библиотек

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Теги:  Wi-Fi  библиотеки  интернет 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Более 76% московских библиотек оборудованы бесплатным интернетом, теперь он доступен в 336 библиотеках, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

«Бесплатным беспроводным интернетом оборудовано уже 76 процентов городских библиотек. В них установлено больше двух тысяч точек доступа — примерно по шесть в каждом здании. Поэтому москвичи могут работать с большими объемами информации, просматривать видео, слушать аудиоматериалы. Это расширяет возможности для обучения и исследовательской работы», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина также отметила, что оснащенные Wi-Fi библиотеки есть во всех московских округах.

Чтобы подключится к Wi-Fi в библиотеке, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после чего авторизоваться в сети либо через sms, либо через аккаунт на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В 2019 году планируется объединить на единой платформе более 15 тысяч городских точек доступа к Wi-Fi, после чего не нужно будет заново подключаться при передвижениях по городу.


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Теги: 
Wi-Fi  библиотеки  интернет 

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