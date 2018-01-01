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Город     01.01.2018 09:55

Бесплатный каток а искусственным льдом открылся в парке «Останкино»

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Теги:  каток  ВДНХ 

1 января. Mossovetinfo.ru - В парке «Останкино» рядом со стадионом начал работу бесплатный каток с искусственным льдом. Об этом сообщается на сайте ВДНХ.

Площадь катка составляемо 1800 квадратных метров. Кататься в «Останкино» можно ежедневно без ограничения по времени и даже при плюсовой температуре.

График работы катка: в будние дни и с 10:00 до 23:00 — в выходные и праздничные дни.

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Карта места

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Теги: 
каток  ВДНХ 

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