Бесплатный каток а искусственным льдом открылся в парке «Останкино»

1 января. Mossovetinfo.ru - В парке «Останкино» рядом со стадионом начал работу бесплатный каток с искусственным льдом. Об этом сообщается на сайте ВДНХ.



Площадь катка составляемо 1800 квадратных метров. Кататься в «Останкино» можно ежедневно без ограничения по времени и даже при плюсовой температуре.



График работы катка: в будние дни и с 10:00 до 23:00 — в выходные и праздничные дни.