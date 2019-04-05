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Город (Москва и область)     05.04.2019 10:10

Бесплатный проезд на участках двух направлений МЖД будет введен с 8 по 10 апреля

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Теги:  электрички  метро  бесплатный проезд 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – На участках Казанского и Курского направлений МЖД с 8 по 10 апреля будет введен бесплатный проезд для пассажиров, в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается на официальном сайте МЖД.

На Казанском направлении пассажиры смогут бесплатно проехать от станций Люберцы-1, Ухтомская, Косино, Выхино и Вешняки до Казанского вокзала и обратно.

На Курском направлении бесплатно можно будет проехать от станции Текстильщики до Новохохловской, Калитников, Москвы-Товарной, Курского вокзала, Москвы-Каланчевской.

Ранее сообщалось, что в связи с закрытием участка метро, с 8 по 10 апреля на Казанском направлении МЖД будут запущены дополнительные электропоезда.


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Теги: 
электрички  метро  бесплатный проезд 

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