5 апреля. Mossovetinfo.ru – На участках Казанского и Курского направлений МЖД с 8 по 10 апреля будет введен бесплатный проезд для пассажиров, в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается на официальном сайте МЖД.
На Казанском направлении пассажиры смогут бесплатно проехать от станций Люберцы-1, Ухтомская, Косино, Выхино и Вешняки до Казанского вокзала и обратно.
На Курском направлении бесплатно можно будет проехать от станции Текстильщики до Новохохловской, Калитников, Москвы-Товарной, Курского вокзала, Москвы-Каланчевской.
Ранее сообщалось, что в связи с закрытием участка метро, с 8 по 10 апреля на Казанском направлении МЖД будут запущены дополнительные электропоезда.
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