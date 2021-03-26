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Город (Москва и область)     26.03.2021 09:10

Бирюлевскую линию метро в перспективе могут продлить Щербинки

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Теги:  Бирюлевская линия метро  планирование  продление 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Бирюлевскую линию метро в перспективе могут продлить до Щербинки с одной стороны, и до центра Москвы - с другой, сообщил в интервью АГН «Москва», главный инженер Института Генплана Михаил Крестмейн.

По словам Крестмейна, в Бирюлево метро должно было прийти уже давно, однако изменения, происходящие в Москве, требуют продления линии в другие районы. Даже ее нынешняя планировка делает линию крайне востребованной, однако в дальнейшем она может быть продлена в Новую Москву, дойти до Щербинки и поселения Рязановское, пересечься с МЦД-2.

Ранее сообщалось, что Бирюлевская линия пройдет через семь районов Москвы: Даниловский район, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Кроме того, в будущем Бирюлевская линия может быть соединена с еще одной новой линией - Рублево-Архангельской.

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Карта места

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Теги: 
Бирюлевская линия метро  планирование  продление 

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