31 мая. Mossovetinfo.ru – Большую кольцевую линию метрополитена соединят с МЦК в 2022 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Соединение произойдет, когда будет достроен участок БКЦ от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта».



Станция «Севастопольский проспект» образует пересадочный узел со станцией МЦК «Крымская».