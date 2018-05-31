31 мая. Mossovetinfo.ru – Большую кольцевую линию метрополитена соединят с МЦК в 2022 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Соединение произойдет, когда будет достроен участок БКЦ от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта».
Станция «Севастопольский проспект» образует пересадочный узел со станцией МЦК «Крымская».
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