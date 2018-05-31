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Город (Москва и область)     31.05.2018 16:19

БКЛ соединят с МЦК в 2022 году

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Теги:  метро  МЦК  БКЛ  строительство  транспорт 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Большую кольцевую линию метрополитена соединят с МЦК в 2022 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Соединение произойдет, когда будет достроен участок БКЦ от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта».

Станция «Севастопольский проспект» образует пересадочный узел со станцией МЦК «Крымская».


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦК  БКЛ  строительство  транспорт 

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