26 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в разработке находится около 60 проектов дорог общей протяженностью более 100 километров, сообщила в интервью «Вечерней Москве» глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



По словам Княжевской, самыми важными проектами являются проекты продолжения хордовых направлений и замыкания их в единое кольцо, а также создание поперечных связей на территории ТиНАО, таких как Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево.



Княжевская также отметила, что ряд проектов разрабатывается по просьбам местных жителей. Например, москвичи просят ускорить строительство Северо-Восточной хорды, что позволит быстрее добираться до новой Некрасовской линии метро.



Глава Москомархитектуры рассказала, что более половины проектов, находящихся в разработке, планируется утвердить до конца года.