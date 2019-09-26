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Город (Москва и область)     26.09.2019 10:25

Более 100 километров дорог проектируется в Москве

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Теги:  дороги  строительство  проекты  Москомархитектура 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в разработке находится около 60 проектов дорог общей протяженностью более 100 километров, сообщила в интервью «Вечерней Москве» глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По словам Княжевской, самыми важными проектами являются проекты продолжения хордовых направлений и замыкания их в единое кольцо, а также создание поперечных связей на территории ТиНАО, таких как Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево.

Княжевская также отметила, что ряд проектов разрабатывается по просьбам местных жителей. Например, москвичи просят ускорить строительство Северо-Восточной хорды, что позволит быстрее добираться до новой Некрасовской линии метро.

Глава Москомархитектуры рассказала, что более половины проектов, находящихся в разработке, планируется утвердить до конца года.


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Теги: 
дороги  строительство  проекты  Москомархитектура 

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