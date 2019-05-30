30 мая. Mossovetinfo.ru – Более 100 праздничных мероприятий пройдет на ВДНХ до конца года в рамках празднования 80-летия выставки, которое отмечается 1 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Впереди — фестивали, концерты, выставки, а еще открытие после реставрации исторических павильонов, новых культурных, образовательных и спортивных пространств. До конца года пройдет больше 100 праздничных событий», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Сергунина отметила, что за последние годы властям Москвы удалось вернуть ВДНХ статус главной выставки страны, а также создать интересное общественное пространство для отдыха москвичей в любое время года. Ежегодно ВДНХ посещает 30 миллионов человек, на территории проходит более 100 выставок и 350 различных конгрессов.
08:45 Город (Москва и область) Более 100 праздничных мероприятий пройдет в рамках празднования 80-летия ВДНХ
08:32 Власть Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в мосгордуму
08:10 Общество Грозовые дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве 30 мая
19:16 Власть 5 июня будет рассмотрено постановление о назначении выборов в Мосгордуму
16:47 Город (Москва и область) Интеграция МЦК с МЖД завершится ко Дню города
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро