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Город (Москва и область)     30.05.2019 08:45

Более 100 праздничных мероприятий пройдет в рамках празднования 80-летия ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  юбилей 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Более 100 праздничных мероприятий пройдет на ВДНХ до конца года в рамках празднования 80-летия выставки, которое отмечается 1 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Впереди — фестивали, концерты, выставки, а еще открытие после реставрации исторических павильонов, новых культурных, образовательных и спортивных пространств. До конца года пройдет больше 100 праздничных событий», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина отметила, что за последние годы властям Москвы удалось вернуть ВДНХ статус главной выставки страны, а также создать интересное общественное пространство для отдыха москвичей в любое время года. Ежегодно ВДНХ посещает 30 миллионов человек, на территории проходит более 100 выставок и 350 различных конгрессов.


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Теги: 
ВДНХ  юбилей 

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