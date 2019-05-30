30 мая. Mossovetinfo.ru – Более 100 праздничных мероприятий пройдет на ВДНХ до конца года в рамках празднования 80-летия выставки, которое отмечается 1 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



«Впереди — фестивали, концерты, выставки, а еще открытие после реставрации исторических павильонов, новых культурных, образовательных и спортивных пространств. До конца года пройдет больше 100 праздничных событий», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Сергунина отметила, что за последние годы властям Москвы удалось вернуть ВДНХ статус главной выставки страны, а также создать интересное общественное пространство для отдыха москвичей в любое время года. Ежегодно ВДНХ посещает 30 миллионов человек, на территории проходит более 100 выставок и 350 различных конгрессов.