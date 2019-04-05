5 апреля. Mossovetinfo.ru – С 5 апреля в Москве начали работу более 100 ярмарок выходного дня сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ярмарки расположены во всех городских округах. Покупатели смогут приобрести мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты и другие фермерские товары, а также рыбу и выпечку. Вся продукция проходит необходимый контроль. На каждой ярмарке есть контрольные весы и администратор с видеорегистратором.
Ярмарки выходного дня будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 20:00. Первая сессия работы ярмарок выходного дня продлится до 30 июня, а в целом работа ярмарок продлится до декабря.
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