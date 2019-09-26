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Город (Москва и область)     26.09.2019 08:44

Более 100 забегов пройдет осенью в московских парках

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Теги:  парки  забег  спорт 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 100 легкоатлетических забегов пройдет осенью в 12 московских парках, сообщается на портале mos.ru.

Забеги будут проводится на дистанции от 2,5 до 15 километров. Большинство забегов будут бесплатными, однако часть забегов будет благотворительной, собранные с участников средства пойдут на различные социальные программы.

Узнать даты и дистанцию забегов можно здесь.



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Карта места

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Теги: 
парки  забег  спорт 

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