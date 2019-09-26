26 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 100 легкоатлетических забегов пройдет осенью в 12 московских парках, сообщается на портале mos.ru.
Забеги будут проводится на дистанции от 2,5 до 15 километров. Большинство забегов будут бесплатными, однако часть забегов будет благотворительной, собранные с участников средства пойдут на различные социальные программы.
Узнать даты и дистанцию забегов можно здесь.
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