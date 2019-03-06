6 марта. Mossovetinfo.ru – С начала года подано около 100 заявлений о покупке дополнительных площадей в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Всего в работе у Московского фонда реновации сейчас находится около 150 заявлений на покупку дополнительных площадей в рамках программы. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что с момента старта программы уже заключено 145 договоров о покупке дополнительных квадратных метров. Лидером здесь является Академический район Москвы, где заключено 30 подобных договоров. Ненамного отстает район Проспект Вернадского, где заключено 27 договоров.
По мнению Левкина, увеличение числа заявлений о покупке дополнительных площадей в рамках программы реновации обусловлено появлением большего количества вариантов, доступных в домах, построенных в рамках программы.
Все граждане, чьи дома попали в программу реновации, имеют право при переезде купить квартиру большей площади с гарантированной скидкой в 10%.
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