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Город (Москва и область)     06.03.2019 10:09

Более 100 заявлений о покупке дополнительных площадей по реновации подано с начала года

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Теги:  программа реновации жилья  покупка жилья  реновация  программа реновации 

6 марта. Mossovetinfo.ru – С начала года подано около 100 заявлений о покупке дополнительных площадей в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Всего в работе у Московского фонда реновации сейчас находится около 150 заявлений на покупку дополнительных площадей в рамках программы. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что с момента старта программы уже заключено 145 договоров о покупке дополнительных квадратных метров. Лидером здесь является Академический район Москвы, где заключено 30 подобных договоров. Ненамного отстает район Проспект Вернадского, где заключено 27 договоров.

По мнению Левкина, увеличение числа заявлений о покупке дополнительных площадей в рамках программы реновации обусловлено появлением большего количества вариантов, доступных в домах, построенных в рамках программы.

Все граждане, чьи дома попали в программу реновации, имеют право при переезде купить квартиру большей площади с гарантированной скидкой в 10%.


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Теги: 
программа реновации жилья  покупка жилья  реновация  программа реновации 

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