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Город (Москва и область)     29.12.2022 12:05

Более 103 тыс. москвичей через Росреестр защитили свои квартиры от мошенников в 2022 году

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Теги:  Росреестр  регистрация  запрет  личное участие  недвижимость  квартиры 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Более 103 тыс. заявлений о запрете на сделки с недвижимостью без участия собственника подали москвичи с начала 2022 года, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

«Управлением Росреестра по Москве в январе-ноябре 2022 года получено 97 тыс. 729 заявлений о невозможности государственной регистрации прав без личного участия правообладателя или его законного представителя. По состоянию на 25 декабря показатель превысил 103 тыс. заявлений», - говорится в сообщении.

По отношению к 2020 году рост составил 38%.

Также в Росреестре сообщили, что в декабре появилась возможность оформить заявление о запрете проведения сделок без участия собственника на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Также с начала года специалисты московского управления Росреестра приняли экстерриториально 472 заявления о невозможности регистрации права без личного участия собственника и направили их в территориальные управления Росреестра для последующего внесения данной записи.

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Теги: 
Росреестр  регистрация  запрет  личное участие  недвижимость  квартиры 

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