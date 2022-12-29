Более 103 тыс. москвичей через Росреестр защитили свои квартиры от мошенников в 2022 году

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Более 103 тыс. заявлений о запрете на сделки с недвижимостью без участия собственника подали москвичи с начала 2022 года, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).



«Управлением Росреестра по Москве в январе-ноябре 2022 года получено 97 тыс. 729 заявлений о невозможности государственной регистрации прав без личного участия правообладателя или его законного представителя. По состоянию на 25 декабря показатель превысил 103 тыс. заявлений», - говорится в сообщении.



По отношению к 2020 году рост составил 38%.



Также в Росреестре сообщили, что в декабре появилась возможность оформить заявление о запрете проведения сделок без участия собственника на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Также с начала года специалисты московского управления Росреестра приняли экстерриториально 472 заявления о невозможности регистрации права без личного участия собственника и направили их в территориальные управления Росреестра для последующего внесения данной записи.