10 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 10 тысяч школьников и студентов уже привязали единый читательский билет к карте москвича, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Мы стараемся постоянно расширять возможности для держателей карты москвича. <…> Для школьников и студентов, которые посещают библиотеки, была разработана еще одна удобная функция — запись на карту москвича единого читательского билета. Этой возможностью уже воспользовались 10 тысяч человек», - рассказала Сергунина.
Привязать единый читательский билет к карте москвича можно в любой из 407 московских библиотек, которые подключены к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Подключить к АБИС все городские библиотеки планируется в 2021 году.
С помощью карты москвича можно также оплачивать проезд в транспорте, записаться на прием к врачу, оплатить штрафы и коммунальные платежи, получать городские пособия или стипендии.
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