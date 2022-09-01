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Город (Москва и область)     01.09.2022 12:02

Более 10 тысяч москвичей записались в Корпус наблюдателей на сентябрьских выборах в Москве

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Теги:  выборы  выборы-2022  муниципальные выборы  Общественная палата  ОП Москвы  наблюдатели 

1 сентября. Mossovetinfo.ru — Наблюдателями на предстоящих муниципальных выборах в Москве выразили желание стать 10 300 москвичей, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

Более 8 тысяч желающих уже прошли обучение, которое проходило как онлайн-, так и в оффлайн-формате. Потенциальные наблюдатели прослушали лекции по основам избирательного права, обучались использовать приложение «Мобильный наблюдатель», получили практические советы по работе на избирательных участках. При этом, обучение проходили даже те кандидаты, которые ранее уже принимали участие в выборах в качестве наблюдателей.

Глава Общественного штаба поблагодарил москвичей за проявленную активность и отметил, что наблюдатели будут находится на всех избирательных участках города будут. Кроме того, на всех участках будет организовано видеонаблюдение.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября. Ранее сообщалось, что в рамках муниципальных выборов во всех 125 избирательных комиссиях, в которых пройдут выборы, будет организовано дистанционное электронное голосование.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2022  муниципальные выборы  Общественная палата  ОП Москвы  наблюдатели 

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