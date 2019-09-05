5 сентября. Mossovetinfo.ru – На участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму записались 12 232 человека, 10 429 заявок уже прошли проверку, сообщил в своем telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.
Электронное голосование в порядке эксперимента пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).
Как сообщил Венедиктов, в 1-м округе для участия в электронном голосовании зарегистрировалось 3 840 человек, в 10-м округе – 4 042 человека, в 30-м округе – 2 547 человек.
Окончательный список избирателей, которые могут принять участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму будет сформирован 6 сентября.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.
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