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Город (Москва и область)     05.09.2019 09:20

Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму

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Теги:  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – На участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму записались 12 232 человека, 10 429 заявок уже прошли проверку, сообщил в своем telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

Электронное голосование в порядке эксперимента пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).

Как сообщил Венедиктов, в 1-м округе для участия в электронном голосовании зарегистрировалось 3 840 человек, в 10-м округе – 4 042 человека, в 30-м округе – 2 547 человек.

Окончательный список избирателей, которые могут принять участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму будет сформирован 6 сентября.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.

Смотрите также:

- Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму
- Список кандидатов в депутаты Мосгордумы


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Теги: 
выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

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