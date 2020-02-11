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Город (Москва и область)     11.02.2020 10:50

Более 14 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  программа реновации  жилье  реновация жилья 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – С момента старта программы реновации жилья в новые квартиры переехали 14,1 тысячи москвичей, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время еще 8,2 тысячи москвичей находятся в процессе переезда в новое жилье.

Всего по программе реновации построено 53 новых дома, 49 из которых переданы под заселение. В настоящее время в процессе строительства по программе реновации находятся 155 домов, еще 71 дом находится на этапе проектирования.

Переселение в рамках программы реновации началось в феврале 2018 года в Северном Измайлово.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  программа реновации  жилье  реновация жилья 

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