11 февраля. Mossovetinfo.ru – С момента старта программы реновации жилья в новые квартиры переехали 14,1 тысячи москвичей, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



В настоящее время еще 8,2 тысячи москвичей находятся в процессе переезда в новое жилье.



Всего по программе реновации построено 53 новых дома, 49 из которых переданы под заселение. В настоящее время в процессе строительства по программе реновации находятся 155 домов, еще 71 дом находится на этапе проектирования.



Переселение в рамках программы реновации началось в феврале 2018 года в Северном Измайлово.