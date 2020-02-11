11 февраля. Mossovetinfo.ru – С момента старта программы реновации жилья в новые квартиры переехали 14,1 тысячи москвичей, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
В настоящее время еще 8,2 тысячи москвичей находятся в процессе переезда в новое жилье.
Всего по программе реновации построено 53 новых дома, 49 из которых переданы под заселение. В настоящее время в процессе строительства по программе реновации находятся 155 домов, еще 71 дом находится на этапе проектирования.
Переселение в рамках программы реновации началось в феврале 2018 года в Северном Измайлово.
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