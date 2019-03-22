22 марта. Mossovetinfo.ru – 1562 школьника из Москвы примут участие в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



На финальный этап приглашены учащиеся 9–11-х классов – те, кто показал лучшие результаты на региональном этапе олимпиады, а также призеры и победителя Всероссийской олимпиады 2018 года.



Финальный этап олимпиады пройдет до 27 апреля в 13 городах. Начался этап соревнованием по химии в Уфе с 17 марта.