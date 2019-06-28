28 июня. Mossovetinfo.ru – Москвичи выдвинули более 150 тысяч по проектам кварталов реновации, сообщила в интервью «Российской газете» глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По словам Княжевской, большинство москвичей поддержали предложенные проекты, а предложения касаются в основном развития конкретных территорий и направлены на то, чтобы сделать жизнь в новых кварталах более комфортной.
Ранее в Москве прошел третий этап публичных слушаний по программе реновации жилья. Москвичам были представлены проекты пяти кварталов, которые будут построены в рамках программы реновации в четырех районах: Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево.
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