Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» в Москве

27 мая. Mossovetinfo.ru – Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» по центральным улицам Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Зеленый марафон «Бегущие сердца» проходит в 54 городах России, а также в других странах с участием более 150 000 человек.

