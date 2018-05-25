Другие материалы
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Город (Москва и область)
27.05.2018, 13:24
Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» в Москве
27 мая. Mossovetinfo.ru – Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» по центральным улицам Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Зеле...
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Город (Москва и область)
26.05.2018, 16:14
Протяженность Юго-Восточной хорды может составить около 40 километров - Собянин
26 мая. Mossovetinfo.ru – Протяженность Юго-Восточной хорды, проект строительства которой находится в предпроектной разработке, может составить около 40 километров. Об этом сообщил мэр Москвы Серге...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 22:46
Собянин прокомментировал предложение Силуанова изъять у Москвы часть доходов
25 мая. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предложение первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова изъять часть доходов Москвы и перераспределить ...