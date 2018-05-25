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Город (Москва и область)     27.05.2018, 13:24

Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» в Москве

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Теги:  благотворительность 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Более 15 тысяч человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца» по центральным улицам Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Зеленый марафон «Бегущие сердца» проходит в 54 городах России, а также в других странах с участием более 150 000 человек.

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Карта места

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Теги: 
благотворительность 

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