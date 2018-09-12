12 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 1700 компаний-резидентов работают в технопарках, расположенных в ТиНАО, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Собянин также сообщил, что до 2035 года в ТиНАО планируется построить еще 20 технопарков, в которых появятся тысячи рабочих мест.



Собянин также сообщил, что предложения по строительству технопарков в ТиНАО поступили почти от всех крупных девелоперов Москвы.