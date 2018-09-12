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Город (Москва и область)     12.09.2018 14:00

Более 1700 компаний-резидентов работают в технопарках в ТиНАО

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Теги:  Сергей Собянин  технопарки  ТиНАО 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 1700 компаний-резидентов работают в технопарках, расположенных в ТиНАО, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин также сообщил, что до 2035 года в ТиНАО планируется построить еще 20 технопарков, в которых появятся тысячи рабочих мест.

Собянин также сообщил, что предложения по строительству технопарков в ТиНАО поступили почти от всех крупных девелоперов Москвы.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  технопарки  ТиНАО 

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