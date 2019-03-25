25 марта. Mossovetinfo.ru – Электронный читательский билет пронимают более 170 московских библиотек, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.



«Электронные читательские билеты мы начали вводить в прошлом году. Сейчас ими уже пользуются больше 86 тысяч горожан. Количество их владельцев выросло почти втрое за последние три с половиной месяца. Удобно, что электронный билет можно привязать к карте москвича и именно с ней ходить в библиотеку», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Тем, кто приходит в библиотеку впервые, единые электронные читательские билеты выдают сразу. Владельцы старых билетов могут обменять их на пластиковую карту в любой момент. Процесс оформления занимает не более 10 минут.



Благодаря внедрению автоматизированной библиотечной информационной системы, владельцы электронных читательских билетов могут пользоваться услугами различных библиотек. Внедрение системы и электронных читательских билетов позволяет значительно сократить время посетителей. Благодаря нанесению на книги штрихкодов, оформление по карте занимает не более минуты. Кроме того, благодаря штрихкоду сотрудники библиотек могут сразу отследить нахождение книги: находится она в фонде библиотеке и ли выдана кому-то из читателей.