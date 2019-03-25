25 марта. Mossovetinfo.ru – Электронный читательский билет пронимают более 170 московских библиотек, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.
«Электронные читательские билеты мы начали вводить в прошлом году. Сейчас ими уже пользуются больше 86 тысяч горожан. Количество их владельцев выросло почти втрое за последние три с половиной месяца. Удобно, что электронный билет можно привязать к карте москвича и именно с ней ходить в библиотеку», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Тем, кто приходит в библиотеку впервые, единые электронные читательские билеты выдают сразу. Владельцы старых билетов могут обменять их на пластиковую карту в любой момент. Процесс оформления занимает не более 10 минут.
Благодаря внедрению автоматизированной библиотечной информационной системы, владельцы электронных читательских билетов могут пользоваться услугами различных библиотек. Внедрение системы и электронных читательских билетов позволяет значительно сократить время посетителей. Благодаря нанесению на книги штрихкодов, оформление по карте занимает не более минуты. Кроме того, благодаря штрихкоду сотрудники библиотек могут сразу отследить нахождение книги: находится она в фонде библиотеке и ли выдана кому-то из читателей.
09:53 Город (Москва и область) Мневниковская пойма освобождена от самостроя
09:42 Происшествия Водитель грузовика, по вине которого в Москве погибли два человека, арестован
09:31 Город (Москва и область) Более 170 библиотек Москвы принимают электронный читательский билет
08:59 Город (Москва и область) Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба Народов» на ВДНХ откроют в конце апреля
08:46 В мире Спецпрокурор США Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта