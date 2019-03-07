7 марта. Mossovetinfo.ru – Более 17 тысяч студентов, школьников, аспирантов и ординаторов пополнили карты москвича через мобильное приложение «Метро Москвы» сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Новый функционал появился в приложении в 2018 году. Теперь учащимся нет необходимости пользоваться для пополнения карты билетными автоматами или обращаться для пополнения в кассы метро и киоски Мосгортранса.
Сообщается, что учащиеся составляют более 10% пассажиров метрополитена. Для них установлены льготы на проезд: проездной на метро на месяц для них стоит 395 рублей, месячный проездной на наземный транспорт – 260 рублей.
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