31 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 595 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. За сутки от коронавируса в столице вылечились 1855 человек.
Всего в столице зафиксировано 180 791 случаев. На данный момент в столице заражены 98 135 человека. Выздоровели 80 179 человека, умерли – 2 408 человек.
В России выявлено 405 843 случаев во всех регионах.
11:42 Город (Москва и область) Менее 800 случаев коронавируса зафиксировано в Подмосковье за сутки
11:37 Город (Москва и область) Более 180 тысяч случаев коронавируса выявлено в Москве
11:26 В мире Из-за погромов и протестов в США в 25 городах и в 16 штатах ввели комендантский час – список
11:09 В России Более 405 тысяч случаев коронавируса выявлено в России
23:22 Общество Около 2-х млрд руб годового дохода показал председатель Мосгордумы
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами