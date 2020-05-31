31 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 595 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. За сутки от коронавируса в столице вылечились 1855 человек.



Всего в столице зафиксировано 180 791 случаев. На данный момент в столице заражены 98 135 человека. Выздоровели 80 179 человека, умерли – 2 408 человек.



В России выявлено 405 843 случаев во всех регионах.