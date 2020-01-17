17 января. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников московские музеи бесплатно посетили 1 237 063 человека, сообщается на портале mos.ru.



«Активность москвичей в этом году — самая высокая за все время. Предыдущий рекорд акции — 1,1 миллиона человек. Причем гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах. Их музеи подготовили больше 300», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Больше всего бесплатных посетителей принял музей-заповедник «Царицыно» - более 400 тысяч человек. На втором месте по посещаемости в новогодние праздники оказался музей-заповедник «Коломенское» - более 300 тысяч посетителей. На третьем месте «Мультимедиа-арт-музей» - 122 тысячи посетителей.



83 московских музея 2, 3, 4, 5 и 8 января работали бесплатно.