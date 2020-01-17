17 января. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников московские музеи бесплатно посетили 1 237 063 человека, сообщается на портале mos.ru.
«Активность москвичей в этом году — самая высокая за все время. Предыдущий рекорд акции — 1,1 миллиона человек. Причем гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах. Их музеи подготовили больше 300», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Больше всего бесплатных посетителей принял музей-заповедник «Царицыно» - более 400 тысяч человек. На втором месте по посещаемости в новогодние праздники оказался музей-заповедник «Коломенское» - более 300 тысяч посетителей. На третьем месте «Мультимедиа-арт-музей» - 122 тысячи посетителей.
83 московских музея 2, 3, 4, 5 и 8 января работали бесплатно.
10:29 Город (Москва и область) Более 1,2 миллиона человек бесплатно посетили московские музеи в новогодние праздники
09:55 Город (Москва и область) В Москве завершили ремонт пяти речных причалов
09:48 Город (Москва и область) В 2020 году в Москве построят около 20 новых железнодорожных станций
09:08 Город (Москва и область) Как будет работать транспорт в Москве на крещение
08:55 Город (Москва и область) В Москве будут открыты 46 мест для крещенских купаний
15:37 Власть Михаил Мишустин. Биография
12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек
17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира
13:46 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году
08:37 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января