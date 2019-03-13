13 марта. Mossovetinfo.ru – С 2011 года в Москве отреставрировано 1247 памятников архитектуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реставрации фонтанов и архитектурных объектов ВДНХ.



С помощью этих работ количество памятников, находившихся в неудовлетворительном состоянии сократилось с 39% в 2010 году, до 6% в 2018 году.



По словам Собянина, работа по реставрации памятников архитектуры продолжается в Москве постоянно, в настоящее время одновременно в Москве идут работы по реставрации 725 памятников. В течение года будут завершена реставрация около 200 памятников, в том числе знаменитых фонтанов ВДНХ «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также ряда павильонов выставки.