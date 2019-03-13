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Город (Москва и область)     13.03.2019 15:12

Более 1,2 тысячи памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года

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Теги:  памятники архитектуры  реставрация  Сергей Собянин 

13 марта. Mossovetinfo.ru – С 2011 года в Москве отреставрировано 1247 памятников архитектуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реставрации фонтанов и архитектурных объектов ВДНХ.

С помощью этих работ количество памятников, находившихся в неудовлетворительном состоянии сократилось с 39% в 2010 году, до 6% в 2018 году.

По словам Собянина, работа по реставрации памятников архитектуры продолжается в Москве постоянно, в настоящее время одновременно в Москве идут работы по реставрации 725 памятников. В течение года будут завершена реставрация около 200 памятников, в том числе знаменитых фонтанов ВДНХ «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также ряда павильонов выставки.


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Карта места

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Теги: 
памятники архитектуры  реставрация  Сергей Собянин 

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