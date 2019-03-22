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Город (Москва и область)     22.03.2019 07:22

Более 1,2 тысячи памятников архитектуры отреставрировали в Москве за восемь лет

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Теги:  реставрация 

22 марта. Mossovetinfo.ru - Более 1,2 тысячи памятников архитектуры отреставрировали в Москве за восемь лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В 2018 году в Москве отреставрировали 228 памятников архитектуры. Всего за воесемь лет отреставрировано 1247 объектов.

Если в 2010 году количество памятников архитектуры, которые находились в плохом состоянии, составляло 39 процентов, то в 2018 году — шесть процентов.


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Карта места

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Теги: 
реставрация 

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