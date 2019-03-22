22 марта. Mossovetinfo.ru - Более 1,2 тысячи памятников архитектуры отреставрировали в Москве за восемь лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



В 2018 году в Москве отреставрировали 228 памятников архитектуры. Всего за воесемь лет отреставрировано 1247 объектов.



Если в 2010 году количество памятников архитектуры, которые находились в плохом состоянии, составляло 39 процентов, то в 2018 году — шесть процентов.