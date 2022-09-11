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Город (Москва и область)     11.09.2022 08:46

Более 1,5 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на муниципальных выборах

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Теги:  выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

11 сентября. Mossovetinfo.ru — Более 1,5 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве. Голосование началось в 08:00 9 сентября и завершится в 20:00 11 сентября.

За два дня выборов, согласно данным оперативного штаба на наблюдению за выборами, в голосовании на участках приняли участие уже 387 617 москвичей. Общая явка на выборах к концу второго дня достигла 25,5 процента.

О том, как найти свой избирательный участок, можно узнать здесь. Список кандидатов опубликован на mos.ru. О том, как проголосовать онлайн, можно узнать здесь

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Теги: 
выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

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