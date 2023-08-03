Более 1,5 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года

4 августа — Mossovetinfo.ru — За 7 месяцев 2023 года администрации городских округов Подмосковья обеспечили бесплатными земельными участками 1543 многодетные семьи. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.



C момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям (2011 г.) в Московской области участки получили 34 800 семей.



Наибольшее количество участков переданы в городских округах Щелково, где землю получили 1635 семей, Орехово-Зуевский - 1545, Богородский - 1419, Подольск - 1321, Сергиево-Посадский - 1248, Серпухов - 1112, Раменский - 1100, Коломна - 1087, Пушкинский - 1068, Дмитровский - 1042 семьи.