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Город (Москва и область)     04.08.2023 08:31

Более 1,5 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года

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Теги:  Московская область  земельные участки  многодетные 

4 августа — Mossovetinfo.ru — За 7 месяцев 2023 года администрации городских округов Подмосковья обеспечили бесплатными земельными участками 1543 многодетные семьи. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

C момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям (2011 г.) в Московской области участки получили 34 800 семей.

Наибольшее количество участков переданы в городских округах Щелково, где землю получили 1635 семей, Орехово-Зуевский - 1545, Богородский - 1419, Подольск - 1321, Сергиево-Посадский - 1248, Серпухов - 1112, Раменский - 1100, Коломна - 1087, Пушкинский - 1068, Дмитровский - 1042 семьи.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  земельные участки  многодетные 

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