27 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 200 декоративных конструкций будет установлено в Москве к празднованию Масленицы, сообщила журналистам представитель столичного департамента ЖКХ и благоустройства Виктория Боткова.



Город украсят световые украшения, в которых будут использованы световые гирлянды. В городских парках появятся световые фигуры в виде самоваров, блинов, скоморохов, чайных сервизов и другие. Особое внимание будет уделено традиционным для Масленицы изображениям Солнца.