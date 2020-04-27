27 апреля. Mossovetinfo.ru — За две недели в Москве выявлено 263 случая незаконной деятельности предприятий в условиях режима самоизоляции, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.



По словам Ефимова, за две недели было проинспектировано около 70 тысяч объектов недвижимости. Помимо случаев незаконной работы предприятий было выявлено 599 случаев нарушения социального дистанцирования.



Кроме того, специалисты госинспекции по недвижимости обзвонили более 68 тысяч организаций, чья деятельность должна быть прекращена на время режима самоизоляции. 480 из них продолжали вести запись клиентов по телефону, но после вынесения предупреждения прекратили работу.



Режим самоизоляции был введен в Москве 29 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина. С 15 апреля в Москве была введена система цифровых пропусков, которые необходимы для поездок по городу.



На 27 апреля в Москве выявлен 45 351 случай заболевания коронавирусом. Вылечились 3524 человека, умерли 435 человек.