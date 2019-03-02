2 марта. Mossovetinfo.ru – На гастрономическом фестивале «Московская Масленица» пройдет более 200 фуд-шоу, гастрономических демонстраций и кулинарных поединков. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны».



Посетители смогут понаблюдать за приготовлением необычных блюд, узнать секреты молекулярной кухни, увидеть трюки в исполнении мастеров-блинопеков и поучаствать в соревновании по скоростной выпечке блинов.



Фестиваль «Московская масленица» проходит с 1 по 10 марта на 24 городских площадках. Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте «Московских сезонов». О самых интересных фуд-шоу читайте здесь.