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Город (Москва и область)     02.03.2019 13:50

Более 200 фуд-шоу пройдет в рамках фестиваля «Московская Масленицеа»

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Теги:  Московская Масленица  фестивали  Московские сезоны 

2 марта. Mossovetinfo.ru – На гастрономическом фестивале «Московская Масленица» пройдет более 200 фуд-шоу, гастрономических демонстраций и кулинарных поединков. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны».

Посетители смогут понаблюдать за приготовлением необычных блюд, узнать секреты молекулярной кухни, увидеть трюки в исполнении мастеров-блинопеков и поучаствать в соревновании по скоростной выпечке блинов.

Фестиваль «Московская масленица» проходит с 1 по 10 марта на 24 городских площадках. Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте «Московских сезонов». О самых интересных фуд-шоу читайте здесь.


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Карта места

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Теги: 
Московская Масленица  фестивали  Московские сезоны 

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