14 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения намерен до конца года ликвидировать 220 аварийно опасных участков дорог в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Для ликвидации подобных участков в течение года будет установлено 25 новых светофоров, работа еще 63 светофоров будет оптимизирована. На 16 улицах будет изменен скоростной режим. 121 светофор будет оснащен новым оборудованием. Кроме того, 25 пешеходных переходов и три островка безопасности оснастят дополнительным освещением.



На аварийных участках установят 112 комплексов видеофиксации, а всего до конца года в Москве установят около 600 таких комплексов. На 112 участках улиц будет произведена переразметка, также в Москве появится 104 новых дорожных знака.



В пресс-службе ЦОДД заявили, что основными причинами аварийности в Москве является несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, опасное маневрирование, но главной причиной аварий является превышение скорости.